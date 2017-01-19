Так вчера выглядела река Икупа (Ikopa) - основной источник питьевой воды в столице Острова.
Хорошо заметно, что наполнение плотины примерно на метр ниже, чем надо. Это означает, что в реке воды нет совсем. И в кранах горожан тоже. И так уже неделю.
Слава богу, у нас с Сандрой есть собственный колодец в пользовании, поэтому проблем мы пока не заметили. Как выживают остальные - я не знаю.
Хорошее решение предложил главный поп Мадагаскара - ВсеОстровной молебен. Господу-Богу-Помолимся!
Лично я за "сажать лес". Единомышленникам помогу во всем!
2. Мосты теперь не нужны. Так и до дома ближе со школы возвращаться.
3. Вода, вода - кругом вода...
4. Жители ищут сокровища.
5. А-а-а. Это тут пьяный француз уронил свой портфель!
6. Интересно, что-нибудь находят?
7. Так и живем - с водой жопа, а на жопу пришли поглазеть жопашники.
8. Пункт распределения питьевой воды в Антананариву.
Засуха на Мадагаскаре
Re: Засуха на Мадагаскаре
основной источник питьевой воды
Помните?, что вас недавно трясло неслабо? Вот тут то собака и порылась..
Даже вручную, лопатами можно пока воды нет.
Ну и мосты можно новые строить пока сухо.
в ОАЭ стоимость опреснения куба воды ниже чем стоимость воды в Москве
Суть в том, что однажды реки пересохли и все крокодилы (благодаря крокодильим слезам которых они были полноводные), ополчились на одного крокодила, который никогда не плакал, и обвинили во всем его... и т.д. Волшебная и немного грустная сказка.