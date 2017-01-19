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adderley

Илья Клеймёнов. Мадагаскар

По Миссисипи плывёт пирога, в пироге хиппи и хиппи много.

Posts from This Journal by “традиции” Tag

promo adderley january 28, 2013 15:30 74
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Как я впервые попробовал кальвадос.
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94 comments :
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ocean_trader
2017-01-19 04:40 am (UTC)
Щаз Ла-Нинья закончится - полегче станет.
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adderley
2017-01-19 04:43 am (UTC)
Ла-Нинья это кто?
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alexsvatov
2017-01-19 04:59 am (UTC)
такое ложе рек я ещё не видел.
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adderley
2017-01-19 05:22 am (UTC)
Скорее всего камни туда насыпали специально, чтобы платину не размыло. Ниже по течению выглядит вот так:

photo DSC_0230-02-2_zpsf4nnxppw.jpg
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Засуха на Мадагаскаре

mikelsatim
2017-01-19 05:35 am (UTC)
не "на", а "в"!!! :))
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Re: Засуха на Мадагаскаре

adderley
2017-01-19 05:40 am (UTC)
И на Крыме тоже.
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основной источник питьевой воды

mikelsatim
2017-01-19 06:01 am (UTC)
я знаю КТО воду перекрыл. тот же почерк ))
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ded_port_sam
2017-01-19 07:06 am (UTC)
Да, конкретная задница. А лесопосадки помогут? Или надо еще откуда-нибудь воду добывать?
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adderley
2017-01-19 07:09 am (UTC)
У нас колодец. Задумался о покупке мотопомпы.
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danafiga
2017-01-19 07:19 am (UTC)
На попа надейся ,но колодец поглубже копай .Интересно,колодец у попа есть ?Если есть - надо закопать. Пусть молится, как сам советует.
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adderley
2017-01-19 07:21 am (UTC)
Если такими темпами будут лес рубить, то и колодцы опустеют.
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takc
2017-01-19 07:31 am (UTC)
А евреи есть на Мадагаскаре? ;)
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Сергей Михайлов
2017-01-19 07:42 am (UTC)
Наверно сейчас у вас рыбу ловят просто руками в этих лужицах, или ее уже давно съели?
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adderley
2017-01-19 07:53 am (UTC)
Как раз готовлю репортаж про то, что пацаны там ищут и ловят.
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geoba
2017-01-19 07:43 am (UTC)
Деревья не помогут, увы. И Ла-Ниньо (см. коммент выше) это тоже следствие, а не причина.
Помните?, что вас недавно трясло неслабо? Вот тут то собака и порылась..
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_luden_
2017-01-19 08:01 am (UTC)
Хм... хорошее время для очистки русла реки.
Даже вручную, лопатами можно пока воды нет.
Ну и мосты можно новые строить пока сухо.
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adderley
2017-01-19 08:09 am (UTC)
Еще бы это тут кому-то надо было.
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prof61
2017-01-19 08:50 am (UTC)
А как на Мадагаскаре с артезианским горизонтом? Скважины по 70 метров глубиной есть?
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adderley
2017-01-19 08:59 am (UTC)
Не слышал про такие.
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adderley
2017-01-19 11:46 am (UTC)
Кырым это где?
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i_delyagin
2017-01-19 10:23 am (UTC)
Ага. А кто диких птиц отстреливает и тем уничтожает биоту леса?
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adderley
2017-01-19 11:46 am (UTC)
Что я там отстрелил? Пару десятков голубей? Там где остались леса (плантации) их прорва.
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sp_strannik
2017-01-19 10:28 am (UTC)
Да, насчёт лесов ещё Даррелл писал, когда был там. так и Сахару схлопотать недолго.
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adderley
2017-01-19 11:43 am (UTC)
Глупый и ленивый народ. На плато спокойно вызревает, например, кофе. Сажай - не хочу!
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danafiga
2017-01-19 10:51 am (UTC)
Почём воду распределяют ?
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adderley
2017-01-19 11:42 am (UTC)
В обычные дни воду продают на колонках по цене 50 ариари за 20 литровый бидон. Сейчас ценник тот же, но огромные очереди. Зато выросла цена на сами бидоны и пластиковые бочки уже в 2 раза.
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mrfaris
2017-01-19 11:22 am (UTC)
Интересно, когда додумаются поставить опреснители воды?!

в ОАЭ стоимость опреснения куба воды ниже чем стоимость воды в Москве

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vasylkivska
2017-01-19 11:42 am (UTC)
Они электричества много жрут. В ОАЭ нефть бесплатная.
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vasylkivska
2017-01-19 01:16 pm (UTC)
Изменение климата, что поделаешь. Вот недавно натолкнулась, очень впечатляет: http://xkcd.com/1732/
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za_etc
2017-01-19 01:21 pm (UTC)
С соседями водой делитесь?
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3ojlotou
2017-01-19 02:26 pm (UTC)
Тут только бубен поможет и шаман)
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adderley
2017-01-19 06:15 pm (UTC)
Или недорогая буровая установка.
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luccia
2017-01-19 02:27 pm (UTC)
Вспомнилась сказка Андрея Усачева "Крокодил, который не плакал". К сожалению, в открытом доступе не нашла, чтобы дать ссылку. Ивану Ильичу бы понравилась.
Суть в том, что однажды реки пересохли и все крокодилы (благодаря крокодильим слезам которых они были полноводные), ополчились на одного крокодила, который никогда не плакал, и обвинили во всем его... и т.д. Волшебная и немного грустная сказка.
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adderley
2017-01-19 06:12 pm (UTC)
Вот. Надо всех граждан Мадагаскара отправить плакать. Или деревья сажать.
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