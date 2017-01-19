Так вчера выглядела река Икупа (Ikopa) - основной источник питьевой воды в столице Острова.Хорошо заметно, что наполнение плотины примерно на метр ниже, чем надо. Это означает, что в реке воды нет совсем. И в кранах горожан тоже. И так уже неделю.Слава богу, у нас с Сандрой есть собственный колодец в пользовании, поэтому проблем мы пока не заметили. Как выживают остальные - я не знаю.Хорошее решение предложил главный поп Мадагаскара - ВсеОстровной молебен. Господу-Богу-Помолимся!Лично я за "сажать лес". Единомышленникам помогу во всем!2. Мосты теперь не нужны. Так и до дома ближе со школы возвращаться.3. Вода, вода - кругом вода...4. Жители ищут сокровища.5. А-а-а. Это тут пьяный француз уронил свой портфель!6. Интересно, что-нибудь находят?7. Так и живем - с водой жопа, а на жопу пришли поглазеть жопашники.8. Пункт распределения питьевой воды в Антананариву.